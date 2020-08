Trafikanter drøner afsted ved skolerne: 249 bilister blitzet på en uge

Siden mandag har hele 249 bilister overtrådt færdselsloven nær en skole i det syd og sønderjyske. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Flere får klip i kørekortet, og enkelte må helt sige farvel til kørekortet.

- At køre for stærkt ved skolerne er ikke en adfærd, som er i orden, siger Rosa Nissen, fra Rådet for Sikker Trafik.

Sønderborg, Varde og Esbjerg er blot nogle af de byer, som har haft besøg af politiet de seneste par dage. Her vil flere trafikanter komme til at modtage en kedelig hilsen i deres e-boks.

Hastighed, sikkerhedsseler og adfærd på dagsordenen

Når politiet har været meget til stede ved lansdelens skoler, skyldes det den årlige skolekampagne 'Børn på vej', som kører i hvert år i uge 33 til 35. Det er Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner og politikredse, som står bag.

I starten af skoleåret er de sorte og gule skilte med ordene ’Børn på vej’ efterhånden også blevet fast pynt på lygtepælene. De skal være med til at skabe fokus på sikkerheden for børn og unge i trafikken under kampagnen, som har været et nationalt tiltag i de seneste ti år.

Rosa Nissen er ansvarlig for gennemførelse af skolekampagnen hos Rådet for Sikker Trafik.

- Vi er på banen, fordi det er vigtigt at være ekstra opmærksom ved skolerne. Der færdes mange børn, og de kan være impulsive. Derfor er det bilisterne, der som den største spiller, skal vise ekstra hensyn, siger Rosa Nissen.

Der bliver under kampagnen sat trafik på skoleskemaet hos alle skolebørn, men politiet udfører også en øget mængde kontrol på skolevejene.

Når politiet holder øje med trafiksikkerheden i løbet af kampagnen, bliver der fokuseret på brug af sikkerhedssele hos alle passagerer, skolepatruljernes arbejde, forældrenes trafikale adfærd og bilernes hastighed.

Sidstnævnte har været en udfordring flere steder i ugens løb. Her er der målt høje hastigheder og en enkelt helt op til 84 km/t, hvor 50 km/t var tilladt.

Her har Syd- og Sønderjyllands Politi blitzet trafikanter ved skoler i denne uge: Kløvermarkskolen, Haderslev – 25 sager

Skolen i Burkal – 20 sager

Spangsbjerg Møllevej, Esbjerg – 61 sager

Hoptrup skole, Haderslev – 23 sager

Strandby Kirkevej, Esbjerg – 15 sager

Brorsenskole, Varde – 16 sager

Rinkenæs Skole, Gråsten i Sønderborg - 33 sager

Vardevej, Sig - 2 sager

Starup Skole, ved Haderslev - 54 sager Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Se mere

Forældrene spiller en rolle

Ifølge Rådet for Sikker Trafik betyder forældrene mere end vennerne, når det kommer til holdninger i trafikken. Hver anden mellem 13 og 16 år siger, at forældrene har en stor indflydelse, hvorimod kun hver fjerde mener, at vennerne påvirker adfærden.

Derfor er det også vigtigt, at forældrene viser, hvordan man skal agere sikkert. Det betyder, at forældrene skal pakke telefonen væk, når de færdes i trafikken, huske cykelhjelmen og bruge tegn. Det gælder også, når forældrene kører fra skolen, at de ikke cykler over fodgængerfeltet.

- Som forældre er det vigtigt selv at gøre det, som man gerne vil have børnene gør. De fleste voksne ved godt, hvad der er rigtigt og forkert, og mange børn og unge kopierer voksnes adfærd, siger Rosa Nissen.

Derudover er det også vigtigt at få styr på morgenrutinerne efter ferien og sørge for at få fat i børnene.

- Man skal komme afsted i god tid, så man slipper for at skulle køre for stærkt. Og ligesom sunde kostvaner, motion og andre krav, forældre stiller, skal opmærksomhed i trafikken også være et krav, man stiller til sit barn, siger Rosa Nissen, ansvarlig for gennemførelsen af skolekampagnen hos Rådet for Sikker Trafik.

Indsatserne fortsætter en uge endnu, og i uge 36 bliver tallene for Sydøstjyllands Politi offentliggjort.