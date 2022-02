Trafikforseelse får i denne uge ekstra opmærksomhed fra politiet

Hver dag i denne uge har politiet et særligt fokus rettet mod bilisters opmærksomhed - eller mangel på samme - i trafikken.



Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

”Vi har hele ugen ekstra fokus på uopmærksomhed i trafikken, for det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man retter sin opmærksomhed mod andet end trafikken,” siger operativ leder ved færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Bruhn Lund.

I mere end halvdelen af alle dødsulykker i trafikken er uopmærksomhed en faktor. Hvis man kører 80 kilometer i timen og kigger væk fra vejen ved for eksempel at kigge på sin mobiltelefon eller til børnene på bagsædet, vil man på et sekund have flyttet sig 22 meter.

”Mange af ulykker kan undgås, hvis vi alle bliver mere opmærksomme, når vi kører bil og holder øjnene på vejen. Vores kampagne skal være med til at øge opmærksomheden og forebygge ulykker”, siger Mads Bruhn Lund.

Kampagnen rettet mod uopmærksomhed gennemføres fra mandag den 21. februar til søndag den 27. februar 2022.