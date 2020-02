Transportansatte får 2200 kroner ekstra i måneden med ny aftale

Ansatte på transportområdet kan blandt andet se frem til lønstigninger som en del af deres nye overenskomst.

Det oplyser 3F i en pressemeddelelse, efter at fagforbundet fredag aften nåede til enighed med Dansk Industri om en ny overenskomst på transportområdet.

Overenskomsten betyder, at månedslønnen for en 37 timers arbejdsuge stiger mindst 1500 kroner over de næste tre år.

Dertil kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra fire til syv procent til hver enkelt ansattes særlige opsparing - også kendt som fritvalgskonto.

- En fair pakke for de ansatte

Formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, kalder den nye overenskomst for "en fair pakke for de ansatte i fremtidens transport".

- På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. Den udvikling forventer jeg forstærkes.

- Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge, siger Jan Villadsen i pressemeddelelsen.

Foruden lønstigningen betyder den nye overenskomst blandt andet også, at perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage.

Desuden tilføjes forældreorlov tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.