Transportministeren: Udvidelse af motorvej E45 giver bedre økonomi end Hærvejsmotorvej

- Der er dårlig samfundsøkonomi i en Hærvejsmotorvej, som ikke kan aflaste motorvej 45 i tilstrækkeligt omfang på strækningen fra Vejle og mod nord, så derfor satser vi her og nu på udvidelse af den eksisterende motorvej og andre veje i det midtjyske, siger Benny Engelbrecht.

Den prioritering skuffer komiteen bag Hærvejsmotorvejen - men vækker glæde i kommunerne langs E45.

Glæde

- Jeg er utrolig glad for, at vi har udsigt til at få fjernet trængslen til og fra Aarhus, så virksomhederne kan flytte både varer og ansatte frem og tilbage. Det er vigtigt for fastholde vores vækst, siger Hedensteds borgmester Kasper Glyngø, (S), der sammen med sine kolleger i Vejle og Horsens længe har kæmpet for flere spore på motorvejen mod nord.

Frustration

I Vamdrup går Allan Buus rundt på sin grund og ved ikke, om tavsheden om Hærvejsmotorvejen også betyder, at han og andre grundejere kan få klar besked om de fortsat skal frygte at komme til afgive jord til en fremtidig motorvej ind gennem Jylland mod Billund.