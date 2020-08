Travl sæson på badestrandene: Flest livreddende aktioner i Syd- og Sønderjylland

De gulklædte livreddere, der gennem sommeren har været repræsenteret på de danske strande, har pakket sammen og forladt udkigstårnene for i år. Selvom det har været ustadigt vejr, er sæsonen alligevel gået hen og blevet en af de travleste i årevis.

Sommeren er nemlig endt som den næstmest travle sæson i ti år, og det er især fralandsvinden, der ender som synder. Den er nemlig kommet bag på mange og har resulteret i et højt antal aktioner.

Livredning i Sønderjylland

Ud af de i alt 67.514 aktioner, der har været i landet, er 11.536 af dem fra Syd- og Sønderjylland. Både på Lakolk Strand og Østerstrand ved Fredericia har det været livreddende førstehjælp. I Syd- og Sønderjylland har der været i alt 10 livreddende aktioner, og det er det højeste antal blandt alle de regioner, hvor der har været livreddere fra Trygfondens Kystredning

Udover deres hjælp i farlige situationer har livredderne været til stede for at oplyse badegæsterne.

- En vigtig del af livreddernes arbejde er at forebygge ulykker og oplyse om badesikkerhed. Jeg håber derfor, at de mange snakke, som livredderne har haft med badegæsterne, har været med til at øge trygheden på strandene og bidraget til større viden om badesikkerhed, siger René Højer, programchef i TrygFonden og ansvarlig for aktiviteter inden for Trygfonden Kystredning i en pressemeddelelse.

Vandaktiviteter i efteråret

Selvom livredderne er taget hjem, holder det ikke de vandglade danskere fra strandene. Men Trygfonden opfordrer til forsigtighed.

- Til langt ind i efteråret bruger folk vandet til både at svømme, ro, surfe og til SUP, og det skal man endelig nyde de gode muligheder for. Men husk nu at være opmærksom på vind og vejr, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfondens Kystlivredning i en pressemeddelelse.