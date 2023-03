Tre mænd fik slettet enorme gebyrer efter TV SYDs dækning

- De ting kunne man have tjekket for længe siden. Det er voldsomt, at DFIM først nu har kigget sagen ordentligt igennem og fundet ud af, at man ikke har et grundlag at føre sagen videre på, siger hun.

Forrige år modtog fogedretterne over 10.000 sager fra DFIM. Det var 6,5 procent af alle fogedsager i Danmark, og mange af dem er ikke afsluttet endnu.

- DFIM burde have vurderet hver sag enkeltvist, inden man begyndte at pålægge gebyrer, og inden man sendte bunker af sager i retten. Sagerne har været et voldsomt pres for nogle ofte sårbare borgere, og jeg mener, at mange af sagerne kunne være undgået, siger Ulrikke Steenholt Sørensen.