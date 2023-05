Tre socialdemokratiske borgmestre må gerne

Borgmestrene Peter Sørensen, Horsens, Steen Wrist, Fredericia, og Erik Lauritzen, Sønderborg, har alle talt her på arbejderklassens internationale kampdag.

Emnerne for deres taler har været mangfoldige og forskellige. Men en ting er de enige om, forløbet med store bededag var ikke kønt.

- Store bededag er en af de ting, det er svært at sætte ord på. Jeg var grundlæggende modstander af at afskaffe store bededag, og det er jeg stadig. Jeg synes i stedet, at man skal skabe et arbejdsmarked, som alle kan være i uden at blive slidt ned, siger Steen Wrist, borgmester, (S), Fredericia.



Balladen har gjort Erik Lauritzen fra Sønderborg trist.

- Jeg er da ked af det. Socialdemokratiet og fagbevægelsen er stadig en familie, men selv i de bedste familier kan der være opgør, siger borgmesteren.