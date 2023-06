Tre ting vi siger farvel til, når klokken passerer midnat

Til midnat lukker to kendte servicer, mens en farligt rusmiddel bliver gjort ulovligt.

NemID begynder lukning

Efter den 30. juni fortsætter NemID kun med begrænset drift indtil, den service lukker den 31. oktober. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at få udstedt et NemID, ligesom det heller ikke vil være muligt at få support, hvis man skulle opleve problemer. Det vil dog stadig være muligt at spærre sit NemID.