Tre tips fra profferne: Sådan lærer I om Fortnite, mor og far

Dit barn sidder på sit værelse og spiller computer. Du kigger lige ind med mellemrum, ryster lidt på hovedet i forvirring - og går tilbage til det, du kom fra.

Men måske skulle du blive stående et kort øjeblik.

Det råder de to professionelle Fortnite-spillere Mikkel 'Zrool' Uldahl Nielsen og Simon 'Gram' hvert fald forældre til at gøre, hvis de ikke længere vil stå uforstående tilbage på den anden side af dørtærsklen til teenageværelset.

Hvad er Fortnite? Fortnite er et samarbejds- og overlevelsesspil, der udkom i 2017.

Man kan spille alene eller i hold, og skal forsøge at være den sidst overlevende på en ø med 100 spillere

Fortnite kan spilles på alle platforme og er gratis at downloade

Spillet er på få år blevet ekstremt populært og på verdensplan er der over 200 millioner registerede brugere af Fortnite



Kilde: Wikipedia og Gamereactor

Se mere

- Bare hør dem ad, hvad de laver.

Så simpelt er det ifølge Simon 'Gram' at starte med at forstå et spil som Fortnite. Det kan virke uoverskueligt, men de to professionelle spillere giver tre råd til forældre, der gerne vil forsøge forstå deres børns interesse for computerspil en smule bedre.

'Gram' og 'Zrool' er populære navne i det danske Fortnite-univers, hvor de både spiller turneringer og streamer på forskellige platforme. De har spillet sammen ad flere omgange og har begge en fortid på holdet 'Copenhagen Flames'. Foto: Jørgen Bjørn Hansen

De to kendte gamere medvirker i den nye sæson af 'Tæv Din Teenager', hvor de fire håbløse forældre skal lære at spille Fortnite, så de kan banke deres teenagere.

Vær med på sidelinjen

Det er ikke så anderledes. end hvis man tager ud og ser sit barn spille en fodbold- eller håndboldkamp.

På samme måde kan man sagtens sætte sig på 'sidelinjen' og se på, at ungerne spiller computer. Det er der ingen forskel på, mener Mikkel Uldahl Nielsen.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der bliver sendt hver søndag kl. 19.30 på TV SYD.

Fire forældre skal med hjælp fra en coach lære at spille computerspillet Fortnite og forvandle sig et til e-sportshold, der kan banke deres egne teenagere i spillet.

Det er muligt at streame serien på TV SYD Play eller YouTube. Du kan følge programmets Facebook-side her.

Det er anden sæson af programmet, der første gang blev vist i 2018. Her skulle fem forældre lære at spille skydespillet Counter-Strike.

Han er ikke et sekund i tvivl om, at forældres interesse børns spilunivers betyder meget for ungerne. Selvom han er gået vejen som professionel, har han selv oplevet, hvordan det er, at ens forældre ikke kan følge med i eller tale om ens helt store interesse.

- Jeg kan selv skrive under på, at mine forældre ikke er voldsomt interesseret i Fortnite. Og det gør det svært for mig at snakke med dem om det, fordi de ikke har nogen forståelse for, hvad der sker, siger Mikkel Nielsen.

Nu vil han have andre forældre til at kigge ungerne over skuldren på teenageværelset. Ikke for at dømme, men for at blive klogere.

I videoen i artiklen kan du høre de to gamere give gode råd til at blive klogere på ens barns interesse og deres spilunivers.

Mikkel 'Zrool' Uldahl Nielsen og Simon 'Gram' medvirker begge i denne sæson af 'Tæv Din Teenager' i TV SYD. Se sæsonen her, og følg med på programmets Facebook-side.