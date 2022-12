Trekantsområdet har fået flest fartbøder

Året er snart omme, og de to politikredse i TV SYDs område, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi, har gjort regnskabet op for de ATK-vogne, der har blitzet bilister med lidt for meget fart på. Det er i Trekantsområdet, der er blevet udskrevet flest bøder.