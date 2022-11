Trods høj inflation spår økonom gode chancer for knaldtilbud på Black Friday

Opmuntrende inflationstal fra USA

Selvom meldingerne her i landet den seneste måned har været, at inflationen fortsat stiger, og at den nu har ramt det højeste niveau i 40 år, er der tegninger til, at vi måske går lysere tider i møde.

I hvert fald fortæller Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, at de amerikanske inflationstal har været nedadgående de seneste fire måneder. Han forventer, at udviklingen i USA inden længe vil smitte af på det europæiske marked.

- Knækket i inflationen, som vi har ventet på i et stykke tid, er nok på vej. Men det betyder jo ikke, at inflationen er lav, siger Søren Kristensen.