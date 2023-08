- At være formand, at sidde i regeringsledelsen og være forsvarsminister i et meget tungt driftsministerie kan ikke lade sig gøre, hvis tingene skal hænge sammen. Det har Jakob taget konsekvensen af, og det har jeg den fulde respekt for, siger Troels Lund Poulsen.

De to venstrepolitikere annoncerede ministerrokaden på et pressemøde i morges.