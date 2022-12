Troels Lund Poulsen forventede intet efter dårligt valg - nu skal han være helt ny minister

- I bund og grund handler det om at få regeringspolitik gennemført, at være med til forhandlinger med finansministeren, og så kommer jeg også til at have et fokus på den europæiske økonomi, hvor jeg kommer til at repræsentere Danmark, lyder det fra ham ude foran Amalienborg torsdag.

Udover flere ministerperioder, så har Troels Lund Poulsen siddet i Folketinget i 21 år.