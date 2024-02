Troels Lund tager skarp afstand fra ordførers Ecco-udtalelser

Det sker, efter at han sammenlignede danske medarbejdere for skofirmaet Ecco med værnemageri under 2. verdenskrig.



- Jeg er lodret imod de udtalelser, og det er ikke Venstres politik, siger Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, til DR.

Folketingspolitikeren Jan E. Jørgensen vakte tidligere på ugen opsigt, da han i Radio4 kom med sammenligningen.

- Det minder i hvert fald om hinanden. Det er en form for værnemageri. Vi er de facto indblandet i krigen i Ukraine, vi sender våben for milliarder af kroner, vi frygter russisk angreb mod Danmark, sagde han.