Turisterne blev væk fra de store turistattraktioner, men Sønderjylland skiller sig ud

Han mener, at det stigende antal gæster skyldes en kombination af, at danskerne var afskåret fra at rejse til udlandet, og at der fra politisk hold blev lavet en aftale om at give rabat på billetten til kulturoplevelser, den såkaldte sommerpakke.



Også 100-års jubilæet for Genforeningen er skyld i de flere gæster, mener Henrik Harnow.

- Det satte ekstra fokus på Sønderjylland, hvilket har betydet en del for os.

Færre besøgende denne sommer

Denne sommer er det igen muligt for danskerne at tage på ferie i store dele af udlandet, og Henrik Harnow fortæller, at Museum Sønderjylland har færre besøgende denne sommer sammenlignet med sidste år.