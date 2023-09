Tusindvis af ansøgere til varmecheck er blevet afvist

Det oplyser Ture Falbe-Hansen, der er pressechef i Energistyrelsen, i et skriftligt svar.

Styrelsens vurdering er, at størstedelen af de tilbageværende ansøgninger ikke opfylder kriterierne for at modtage en varmecheck.

Fejlen i BBR-registreret betød, at flere borgere for eksempel stod registreret med et gasfyr, selv om de for længst havde udskiftet dem.

I alt er der ifølge Statsrevisorerne blev udbetalt forkerte varmechecks for 147 millioner kroner.

Energistyrelsen forventer, at kunne afslutte sagsbehandlingen af langt de fleste ansøgninger i den supplerende runde ved udgangen af i år.