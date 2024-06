Bloddonorer er med til at redde og eller forlænge livet for alvorligt syge patienter. Manglen på donorer er forstærket af, at Danmark i 2021 besluttede, at vi skal være selvforsynende med blod og blodplasma, der begge er mangelvarer på verdensplan.



For at give blod skal man være mellem 17 og 65 og sund og rask. Der er tappestationer i de fleste kommuner, og derudover er der busser, der kører rundt for at samle blod ind. Den gode gerning tager omkring 20 minutter, og det blod, man afleverer, gendanner kroppen i løbet af ganske kort tid.

Der mangler cirka end 33.000 bloddonorer i Danmark.