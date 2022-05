TV 2 og TV 2 Regionerne udvider samarbejdet på streaming

Nu kan endnu flere få glæde af programmer fra TV SYD.

Et nyt samarbejde mellem TV 2 og TV 2 Regionerne betyder, at mange af TV SYDs programmer kommer på TV 2 Play, hvor der nu også er mulighed for at se programmer, nyheder og magasiner fra andre TV 2 Regioner.

- TV 2 Regionerne har været en afgørende del af TV 2s samlede programvirksomhed siden starten, og regionerne har været med til at sikre TV 2 en markant tv-nyhedsdækning lokalt og regionalt, fortæller TV 2s indholdsdirektør, Lotte Lindegaard i en pressemeddelelse og fortsætter:

- TV 2 Regionernes fulde tilstedeværelse på PLAY bidrager til de nære og vedkommende demokratiske samtaler, og sammen med regionerne kan vi – helt tæt på danskerne – udfolde både de lokale og de nationale dagsordener.



Hører sammen med TV 2

Hos TV 2 Regionerne er der store forventninger til det øgede samarbejde med TV 2 i en tid, hvor streaming er i vækst.

- Vi hører naturligt sammen med TV 2 og har gjort det på flow-tv i mere end 30 år, hvor vi har samarbejdet om daglig nyhedsformidling, valgdækning, store samfundsdebatter, dokumentarer og andet indhold. Dette samarbejde skal fortsætte ind i streamingverdenen, siger TV MIDTVEST-direktør Lone Sunesen, der sidder i styregruppen for PLAY-samarbejdet mellem TV 2 Regionerne og TV 2



Det bliver de forskellige TV 2 Regioner, som afgør, hvilken del af indholdet, som skal præsenteres på TV 2 PLAY.

- Generelt ser vi stor efterspørgsel efter regionalt indhold, og det daglige regionalprogram klokken 19.30 er hver uge blandt Danmarks mest sete nyhedsudsendelser. Herudover har TV 2 Regionerne også stærke regionale magasiner, debatter, kulturudsendelser og reportageprogrammer, som er populære på streaming, siger Lone Sunesen.