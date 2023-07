Det gælder for Vadehavet, Det Sydfynske Øhav samt Lolland, Falster og Møn. Varslet gælder i perioden onsdag klokken 16.00 til torsdag klokken 02.00.

Derudover har DMI udsendt risikomelding for lokale skybrud, hagl og torden. Det er ikke et varsel, men betyder, at vejret kan blive vanskeligt og kan udvikle sig til et varsel.

Risikomeldingen gælder fra onsdag klokken 13:00 til torsdag klokken 06:00.