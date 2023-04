Man kunne for eksempel blive snydt af Dagli' Brugsen Vester Nebel, der har meldt ud, at man fra 2025 kan få leveret onlineordrer med fjernvarmerørerne - eller Varde Kommune, der oprettet en quiz, der skal bedømme om man 'har hvad der skal til for at bo i Varde Kommune'.

TV SYD deltager ikke selv med en aprilsnar, men i artiklen nedenunder samler vi en række af dem, vi mener bør deles.

Hvis du selv falder over en god aprilsnar, er du meget velkommen til at sende dit bud til niko@tvsyd.dk