TVSYD.dk har været nede siden søndag morgen

Mange syd- og sønderjyder er desværre gået forgæves, når de har skrevet 'www.tvsyd.dk' det seneste døgn.



TV SYDs website har nemlig siden søndag morgen været ude af drift. Teknikere har knoklet lige siden for at finde en løsning, og til frokosttid mandag kunne vi igen åbne op for vores site.

At man ikke har kunnet tilgå vores side skyldes sort uheld, men selvom TV SYD ikke selv var herre over problemet, så ærgrer uheldet TV SYDs direktør, Betina Bendix.

- Jeg beklager meget over for vores mange brugere, at vi ikke har kunnet udkomme på tvsyd.dk. Vi har arbejdet hårdt på sagen i over et døgn, men først til middag i dag lykkedes det at få hul igennem, siger Betina Bendix.

Både TV SYDs nyhedsapp og TV SYDs Play-app har fungeret under hele nedbruddet. Disse apps kan findes hos App Store og i Google Play.