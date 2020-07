Tysk kapitalfond køber jord i Sydjylland

I alt over 800 hektar tilhører nu selskabet Terra Estate Danica Aps, der er ejet af det tysk kapitalforvaltningsselsselskab Agriworld FarmInvest. Det skriver LandbrugsAvisen i dag.

En af handlerne var, da selskabet købte 300 hektar ud af den store svinefarm Lyngbjerggård ved Bramming i 2019. Og mere er måske på vej. Selskabet har afvist at give et interview til LandbrugsAvisen, men siger i en pressemeddelelse:

- Til dato er der erhvervet i alt cirka 800 hektar, der er spredt over Syddanmark. Hvis der opstår gode muligheder, kan det være, at arealet i Danmark vokser i de kommende år, skriver ledelsen, der også understreger, at jorden altid bliver lejet ud til lokale landmænd på langvarige kontrakter.

Agriworld FarmInvest har også købt jord i andre lande i Europa, Sydamerika og USA.

Også firmaet Dansk Demetra, der har et tysk forsikringskoncern i ryggen, har investeret i jord i Danmark, 2200 hektar for mere end 300 millioner kroner.

