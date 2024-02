Tysk legalisering af hash vil lægge pres på nabolandene, mener TV2s korrespondent

Nu er det ikke sådan, at hashen, potten, tjalden kommer til at flyde frit som i en amerikansk hippie-roadmovie fra 1970'erne, når Tyskland 1. april lemper reglerne for besiddelse af og produktion af hash. Og især ikke for ikke-tyskere.

- Det bliver svært for udlændinge at nyde den her nye lov. Man skal være medlem af en klub og tysk statsborger, og man kan ikke bare gå ind i en butik og købe hash, fortæller Uffe Dreesen.