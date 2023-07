Tysk mindretal håber på undtagelse, hvis der kommer ny flaglov

En langsommelig proces, de ifølge formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, der repræsenterer det tyske mindretal i Danmark, længe har kæmpet for at slippe for.

- Vi er det eneste anderkendte mindretal i Danmark, og derfor vil vi gerne kunne flage med det tyske flag i vores institutioner på særlige mærkedage, uden at vi skal lave skriftlige ansøgninger hver gang, siger Hinrich Jürgensen, der er formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, og fortsætter:

- Politiet har en sagsbehandlingstid på 21 dage for den slags ansøgninger, og det betyder, at vi ikke altid kan nå at få tilladelse. Desuden ville det jo også lette både os og politiet for en masse papirarbejde.