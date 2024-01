Tysk mindretal vil invitere det nye kongepar på besøg

Inden længe vil det tyske mindretal i hvert tilfælde invitere dem på besøg.

- Vi ved, at de får mange opgaver nu, men så snart der falder mere ro på, vil vi invitere dem på besøg, siger formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen.

Sidst det nuværende kongepar lagde vejen forbi var i 2008. Dengang gav den daværende kronprins, nu konge, roser til tyskerne.

- Når kronprinsessen og jeg under vores besøg i dag oplever det tyske mindretals glæde og samhørighed med den egn og det land, som de er en del af, så varmer det om hjertet, sagde han blandt andet og understregede over for mindretallet, at "hos jer føler vi os også hjemme".

Kongehuset har stor betydning for det tyske mindretal.

- De er jo en stor årsag til, at vi i grænselandet er gået fra fjendskab til venskab, siger formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen.