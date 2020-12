Tyske turister bliver måske væk indtil påske

Det kan have lange udsigter, før Tyskland igen åbner, og tyske turister atter kører over grænsen til blandt andet vestkystens mange feriehuse.

Som de plejer.



Ganske vist begynder Tyskland lige som Danmark søndag at vaccinere sine borgere, men det kan hurtigt blive påske, før Slesvig-Holsten åbner igen.

Det siger professor Helmut Fickenscher fra universitetshospitalet i Kiel. Han rådgiver den slesvig-holstenske regering i smittespørgsmål.

- Vi har alt for mange mennesker at vaccinere og for få doser, siger han i følge Flensborg Avis.

- Derfor vil det ikke i første omgang påvirke epidemien, når vi vi søndag begynder at coronavaccinere over hele Tyskland, siger professoren.

Kun vaccine til ældre



Slesvig har modtaget omkring 10.000 doser af vaccinen fra Biontech og Pfizer. Det rækker i første omgang kun til at hjælpe ældre og plejehjemspersonale.

- Det giver ekstrem god mening at lade ældre plejehjemsbeboere og plejepersonalet have høj prioritet, for smitten kommer normalt ind på plejehjemmene udefra, siger Helmut Fickenscher.

Vaccinationscentrene i Slesvig-Holsten har kapacitet til at vaccinere omkring 300.000 mennesker om måneden, hvis den fornødne mængde vaccine står til rådighed.

Måske til oktober



Professoren vurderer, at covid-19smitten kan være inddæmmet omkring oktober 2021, hvis det til den tid er lykkedes at vaccinere 60-80 procent af befolkningen.

- Så er der gode chancer for, at virussen ikke vil påvirke situationen i vinteren 2021-22 i nævneværdig grad, siger han.

Bliv hjemme



Tyskland har været lukket siden 16. december. Butikkerne skal holde lukket indtil 10. januar. Myndighederne opfordrer borgerne til at blive hjemme.