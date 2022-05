Tyskland sænker brændstofpriserne, men hvad med Danmark?

Fra 1. juni til 31. august bliver afgifterne på benzin og diesel sænket i Tyskland. Det betyder, at prisen bliver 2,5 kroner lavere på benzin. Brændstofpriserne er i forvejen er lidt lavere i Tyskland end i Danmark, så afgiftsnedsættelsen vil gøre prisforskellen endnu større.

Så nu er spørgsmålet, om Danmark vil følge Tysklands eksempel og sætte priserne ned, eller om politikerne drømmer om andre håndsrækninger til forbrugerne, der bliver ramt af de stigende priser.

Dét har TV SYD spurgt en række lokalvalgte folketingspolitikere om.

Håndsrækning uden mere inflation

Birgitte Vind er valgt til folketinget for Socialdemokratiet og bor til daglig i Jelling. Hun mener ikke, situationen er let at løse. For selvom Tyskland har valgt at sænke afgifterne, er den fremgangsmåde ikke kutyme i Danmark. Faktisk vil det kunne gøre skade på den økonomiske situation i landet.

- Vi har inflation i Danmark lige nu, og hvis vi følger Tysklands eksempel, er vi bare med til at puste til inflationen. Det er ikke godt for dansk økonomi, siger hun og slår fast, at man bør være påpasselig med hvilke tiltag, der indføres.