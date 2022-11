De tyske myndigheder er i gang med at teste et mobilbaseret varslingssystem. Systemet kan sende advarsler til borgernes telefoner i et område via telemaster.

Er ens danske telefon forbundet til en tysk mast, når systemet skal testes tirsdag, kan man som dansker opleve at få testbeskeden fra de tyske myndigheder. Politiet oplyser, at man roligt kan slette testvarslet, hvis man modtager det i Danmark.