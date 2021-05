Tyv fandt gebis blandt tyvekoster og cyklede ud til ejeren med pakken

En tyv valgte tilsyneladende at aflevere et stjålent gebis tilbage til sin rette ejer, da han fandt det blandt sine tyvekoster.

Ifølge politiet skulle manden have stjålet noget pakkepost, hvor gebisset var iblandt, hvorefter han valgte at hoppe på cyklen for at aflevere det til ejermanden.

- Hvad gør man, hvis man under tyveri af pakkepost finder ud af, den ene pakke indeholder et gebis? Den 37-årige tyv valgte at cykle ud med pakken til rette ejer, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.



Den 37-årige mand blev torsdag anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi på en el-cykel, som også var stjålet fra en cykelhandler tidligere samme dag. Politiet stoppede manden med en pose i hånden fyldt med tyvekoster, og han er nu sigtet for tyveri.