Tyve holder i stigende grad nallerne fra lastbilers presenninger

I 2023 blev der begået 10 såkaldte kighulstyverier fra lastbiler i Danmark.

Det er det laveste i mange år.

Tilbage i 2017 skete det 234 gange, at kriminelle skar huller i presenninger på lastbiler for at stjæle værdifuldt gods, når lastbilerne holdt på rastepladser for natten.

I 2018 indgik Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i Padborg og Rigspolitiet et samarbejde med en række europæiske lande og myndigheder om at få stoppet den form for kriminalitet.

Og det ser ud til, at indsatsen med at bremse den form for tyveri fra lastbiler fortsat holder ved.

I 2018 var antallet af kighulstyveriet faldet til under det halve med 105 sager. I 2022 blev der anmeldt 20 sager, og 10 sager i 2023.

Det viser tal, som TV SYD har fået fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har ikke en forklaring på den markante nedgang, som vi selvfølgelig har noteret os, og vi moniterer fortsat på udviklingen fremadrettet, siger vicepolitiinspektør Jan Rasmussen, UKA Vest, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.