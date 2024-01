Tyverier kan lukke butikker

Købmændene frygter, at tyverierne fra deres butikshylder kommer til at koste dem flere milliarder kroner i år. Penge, der skal hentes direkte af deres fortjeneste.

- Vi har oplevet en stigning på landsplan i to år i træk. Vi regner med, at det kan koste butikkerne et beløb på 2 milliarder kroner, og det er mere end den samlede indtjening, fortæller administrerende direktør Jannik Nytoft fra DSK, De samvirkende Købmænd.



Købmændene har lavet en 10-punktsplan, der skal tillade mere overvågning, hårdere straffe og større konsekvens. Lars Hansen er Meny-købmand i Hjerting ved Esbjerg.

Han tager en butikstyv et par gange om ugen, hvor nogle af hans kolleger må i gang flere gange om dagen, som han fortæller.

- Når man sætter alarm på spiritussen, så stjæler de bare noget andet. Det er kun en uge siden, at jeg tog en med en taske fuld af kød, fortæller Lars Hansen.

- Nu vil jeg ikke male fanden på væggen, men for små butikker i landdistrikterne, kan det blive det sidste halmstrå, der får butikken til at lukke, slutter Janni Nytoft fra DSK.