Uddannelsesinstitution går konkurs

Den skandaleramte uddannelsesinstitution VUC Syd har ikke længere mulighed for at opretholde driften og sine økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen for VUC Syd, der udbyder voksenuddannelser og hf, har vurderet, at den ikke længere har mulighed for at opretholde driften og sine økonomiske forpligtelser.

Skifteretten i Sønderborg har i dag afsagt konkursdekret på baggrund af en egenbegæring fra bestyrelsen.

Det skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en pressemeddelelse.

VUC Syd har i en længere periode været økonomisk udfordret med årlige underskud, betydelig gæld og et faldende antal elever.

Udbud af uddannelser skal sikres

VUC SYD varetager opgaven som voksenuddannelsescenter i fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet går nu i gang med at afdække, hvor disse uddannelser kan placeres for at sikre et fortsat udbud af uddannelser i Sønderjylland.

”Min vigtigste prioritet er, at borgerne i Sønderjylland kan færdiggøre deres uddannelse. Det skal på plads hurtigt. Jeg vil også gerne garantere, at der fortsat vil være mulighed for at tage HF og få voksenundervisning i Sønderjylland,” siger børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), i en pressemeddelelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet .

Særligt uddannelsesinstitutionens omfattende uddannelsesbyggerier i perioden 2011-2017 er årsag til konkursen.