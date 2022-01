Uddannelsespladser i provinsen kan sænke kvaliteten af forskning og undervisning

Tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vil blive hårdt ramt

Thomas Damkjær Petersen påpeger yderligere, at det fra politisk side, mest har handlet om, at få udflyttet så mange uddannelser som muligt, men at det ikke er gennemtænkt.

Han forudser, at især tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vil opleve store konsekvenser.

Og det er problematisk, for erhvervslivet skriger allerede på højtuddannede med indsigt i teknologi, it og naturvidenskab.

- I stedet for at udflytte eller reducere STEM-uddannelserne, burde politikerne oprette nye STEM-uddannelser i samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner og sikre, at det sker på et fagligt grundlag, hvor undervisere, forskere og studerende har en kvalitetsgaranti, siger Thomas Damkjær Petersen i pressemeddelelsen.

Et flertal i undersøgelsen mener også, at den politiske aftale kan skabe et såkaldt A- og B-hold, hvor de dygtigste studerende vil få uddannelsespladser i de store byer, og at trivslen dermed vil blive dårligere blandt de studerende på de mindre uddannelsesteder.

- Det kan jo betyde, at politikernes ønsker om geografisk udligning, ender med en både faglig og menneskelig skævvridning, siger Thomas Damkjær Petersen.