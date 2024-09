Uddannelsesudbud under pres – UC Syd håber på reformens hjælp

Lokale kompetencer forsvinder, når uddannelserne bliver nødsaget til at lukke, lyder det blandt andre fra Education Esbjerg. Politikerne er opmærksom på konsekvenserne.

Det er hårde tider for uddannelsesinstitutionen UC Syd, som kæmper med vigende elevtal og en deraf presset økonomi. Frem mod 2027 skal de nemlig spare 30-40 millioner kroner.

Torsdag foreslog Bestyrelsen for UC SYD derfor at lukke laborantuddannelsen og sætte uddannelserne i ernæring og sundhed samt administrationsbacheloren i Haderslev og Esbjerg i bero. - Det er en konsekvens af den udvikling, vi har set det sidste halvandet år. Nemlig faldende optag på vores uddannelser og mange unge, der søger til de store byer. Så vi har et økonomisk grundlag, der bliver mere og mere trængt, siger UC Syds rektor Alexander von Oettingen.

UC Syd Campus Kolding. Foto: Illustration, UC SYD

Han er bekymret. For ifølge fremskrivninger fra Danmarks Statistik bliver der kun mere kamp om de unge i årene frem. Det ser nemlig ud til, at antallet af de 18-29-årige falder fra 924.000 i 2023 til cirka 835.000 i 2040. Og det kan få store konsekvenser for landsdele som Syd- og Sønderjylland, som allerede nu har problemer med at tiltrække unge studerende, mener UC Syds rektor. - Vi kommer snart til spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at de store velfærdsuddannelser og professionsuddannelserne, der sikrer en vital del af vores samfund, også er i hele Danmark fremover, siger Alexander von Oettingen. Kæmpe betydning for landsdel Education Esbjerg er bindeled mellem uddannelser og studerende i det sydvestjyske. De deler ligeledes bekymringen. Martin Lykkeskov Bahr, der er Director of public affairs hos Education Esbjerg, pointerer, at det vil få stor betydning, hvis tendensen med lukning af uddannelser fortsætter.

Martin Lykkeskov Barh mener, at hvis ikke man uddanner folk lokalt, så risikerer man at miste de unge. Foto: Nicolai Grauholm, TV SYD

- Ved at lukke uddannelser eller sætte dem i bero, er der nogle kompetencer, som man ikke længere får uddannet lokalt. Og når man ikke uddanner folk lokalt, risikerer man at miste dem, fordi de slår rødder et andet sted, fortæller han.

Ifølge ham vil konsekvensen blive katastrofalt stor, hvis også velfærdsuddannelserne på sigt må lukkes, fordi der ikke er nok unge om buddet. - Hvis sygeplejersker, pædagoger og lignende rejser væk, så ryger hele rygraden på velfærdssamfundet. Derfor er vi nødt til at positionere os, så vi bliver de mest attraktive blandt de unge, lyder det fra Martin Lykkeskov Bahr. Det er UC Syds rektor Alexander von Oettingen enig i. Kræver egne tiltag Derfor anerkender begge parter, at man også lokalt har et ansvar for at brande uddannelserne og mulighederne for de unge. - Det har vi også lagt en plan for og er meget mere synlige, end vi har været for bare et år siden, lyder det fra Alexander von Oettingen.

Men UC SYDs rektor mener samtidig, at der er behov for politisk handling fra Christiansborg, hvis der i fremtiden skal være varierede uddannelsestilbud i landsdelen. - Jeg håber, at vi får en reform, der tilgodeser et regionalt særtilskud til vores uddannelser, siger Alexander von Oettingen. Den model vil Socialdemokratiets uddannelsesordfører Jesper Petersen hverken nikke til eller ryste på hovedet af. Men han understreger, at regeringen er optaget af at bevare et bredt udbud af uddannelser også i yderområder af landet.

Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Jesper Petersen, forklarer at regeringen er opmærksom på at bevare et bredt udbud af uddannelser.i Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix