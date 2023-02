Et af firmaerne, der er ramt af nedbruddet, er YouSee, der på deres hjemmeside gør det klart, at firmaet har øjeblikkelige driftsproblemer.

- Vi knokler for at få fejlen rettet hurtigst muligt og beklager de gener, fejlen medfører, skriver YouSee.



Foruden YouSee er også TDC og Telmore ramt af nedbruddet.

Hvis man har akut behov for at komme igennem til politiet, er det stadig muligt at komme igennem på både 112 og 114.