Udrednings- og behandlingsgarantien genindføres om kort tid

Det skyldes, at sygehuskapaciteten ikke er kritisk udfordret af coronavirus på nuværende tidspunkt, og derfor ønsker regeringen af genindføre patientrettighederne snarest muligt.

- Selvom vi har høje smittetal, så er antallet af indlagte ikke steget i samme grad, og på intensiv har vi set et fald. Derfor har vi (efter Sundhedsstyrelsens anbefaling, red.) besluttet at fremrykke genindførelsen af patientrettighederne, så de træder i kraft allerede fredag den 21. januar, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Udrednings- og behandlingsgarantierne sikrer, at man som patient har ret til at vælge at blive udredt og behandlet hos et privathospital efter mere end 30 dags ventetid i det offentlige.