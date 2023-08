TV 2 Vejret har torsdag udsendt et varsel for skybrud og torden for store dele af landet.



Bor man i Syd- og Sønderjylland er der høj risiko. Varslet gælder indtil klokken 19 torsdag aften.

Efter en lang periode med vådt og ustadigt vejr, er der fredag udsigt til, at vejret bliver tørt i hele landet.