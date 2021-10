Udsigt til 700 millioner i EU-støtte til grænseregionen

Fra 2022 er der udsigt til, at den dansk-tyske grænseregion hen over de kommende syv år kan modtage ikke mindre end 700 millioner kroner fra EU til udvikling af den dansk-tyske grænseregion inden for bl.a. innovation og grøn omstilling.

Det sker inden for det dansk-tyske samarbejdsprogram med formelle navn, Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027.



På sit seneste møde har regionsrådet i Region Syddanmark bevilget 14 millioner kroner, som fremover sikrer Interreg-sekretariatets fortsatte placering i Kruså.

Interreg-sekretariatet er en forudsætning for, at regionen kan modtage EU-støtten på omkring 700 millioner kroner sammen med de andre partnere i Interreg-samarbejdet. Ud over regionen tæller partnerne Region Sjælland, Flensborg, Kiel, Neumünster, Lübeck og fem landkredse i Slesvig-Holsten.

- Jeg glæder mig over, at EU i de kommende år støtter det dansk-tyske samarbejde om udvikling af grænseregionen med så stort et beløb. Vi er simpelthen lykkedes med at vise vigtigheden af at fortsætte det gode samarbejde hen over grænsen. Og når vi kommer ind i det nye år, er vi klar til at geare det dansk-tyske samarbejde op med støtten fra EU, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Fokus på innovation og bæredygtighed

De 700 millioner kroner skal først og fremmest bruges til dansk-tyske samarbejdsprojekter inden for innovation, bæredygtighed, attraktivitet og funktionalitet i grænseregionen. Det blev i sommer besluttet af Interreg 6A-styregruppen efter, at forslaget havde været i offentlig høring. Programforslaget skal godkendes af henholdsvis den danske og tyske regering og dernæst til endelig godkendelse i EU-Kommissionen. Det forventes at ske efter årsskiftet.