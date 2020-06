Udsolgt: Her er alternativet til sommerhuset

Landets sommerhusudlejere kan snart melde om udsolgt i de populære ferieuger i Danmark.

Det kunne de fortælle hos Feriepartner på Rømø, som i uge 29 og 30 har tæt på totalt udsolgt.

Hvis du har været for sent ude og dermed er gået glip af sommerhusturen i Syd- og Sønderjylland, er der stadig masser af mulighed for overnatninger udenfor hjemmet. I år har der nemlig aldrig været flere muligheder for at overnatte i naturen.

Sådan får du den bedste teltoplevelse i naturen

I starten af maj måned åbnede Naturstyrelsen for, at man kan slå sit telt op i 77 nye skovområder. Af de nye områder finder man 11 i Syd- og Sønderjylland. Her er der nu mulighed for at slå sit telt op og nyde den uspolerede natur.

Endelig skal I huske en lommelygte. Det er mørkt i skoven om natten. Christian Kjær Jørgensen, Spejderleder, KFUM Spejderne i Sønderborg.

Før du og familien begiver sig ud i naturen, får du råd af spejderleder Christian Kjær Jørgensen fra KFUM Spejderne i Sønderborg, der peger på fire vigtige ting, når du skal overnatte i naturen.

Her er de nye områder i Syd- og Sønderjylland Barsbøl Skov, Jels

Bjerreskov, Ribe

Bommerlund Plantage (øst for Hærvejen), Kruså

Drenderup Skov, Vamdrup

Harte Skov, Kolding

Kirkekobbel, Vojens

Nørreskoven (nord for Sandagerbjerg/Sandager Mosevej), Als,

Sandkulen, Vojens

Tange Bakker, Ribe

Teglholt, Vojens

Toftlund Skov, Toftlund Se mere

- Det første du bør gøre er at gå ind på hjemmesiden udinaturen.dk, hvor du kan finde en teltplads nær dig. Der er 275 statsskove med fri teltning i Danmark. Herinde kan du også finde regler for at overnatte i naturen, fortæller Christian Kjær Jørgensen.

- Når I skal slå telt op, så sørg for, at det ligger i læ af vinden. Det kan larme helt utroligt, hvis teltdugen blafrer i vinden. Endelig bør I fjerne sten og andre ting, som kan genere jeres underlag. På solrige dage er det også en god ide at ligge i skygge af morgensolen, så teltet ikke føles som en sauna, når I vågner næste morgen, lyder hans andet råd.

Her finder du de 77 nye skove, hvor du nu kan slå dit telt op. Foto: Naturstyrelsen

- Hvis I skal på vandretur, er det vigtigt, at I medbringer et minimum af udstyr, så det ikke bliver for tungt. Medbring en Trangia til madlavning, en passende sovepose til årstiden, samt liggeunderlagt og varmt tøj. Mangler I noget på turen, kan I altid medbringe det på den næste tur, lyder anbefalingen.

- Endelig skal I huske en lommelygte. Det er mørkt i skoven om natten. Medbring også en powerbank til telefonerne, så I altid kan komme i kontakt med omverdenen, hvis uheldet skulle være ude, slutter han.