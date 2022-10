Ifølge Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, der er folketingskandidat for socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds, vil udspillet få afgørende betydning for Syd- og Sønderjyderne.



- Der er et særligt behov, for vi er en landsdel med en række mindre sygehuse. Så det er til særlig gavn og glæde her, at vi får løftet det nære sundhedsvæsen, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.