Udvalg kommer med tre ideer, der skal lappe hullerne i den kollektive trafik

Det konkluderer Helga Theil Thomsen, der er formand for regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet, i første delrapport fra udvalget.



I dag bor cirka 60 procent af befolkningen inden for en afstand på 500 meter fra det nuværende hovednet. Men for cirka 180.000 borgere gælder, at de ikke har adgang til et stoppested inden for 2,5 kilometer, fortæller Helga Theil Thomsen.

- Der er behov for også at bringe andre transportløsninger i spil i særligt landdistrikterne og i de mindre byer. Det kan både være løsninger, der er mere fleksible og brugerdrevne løsninger, siger Helga Theil Thomsen, der er tidligere trafik- og plandirektør i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.



Helga Theil Thomsen nævner på et pressemøde i ministeriet tre idéer, som har til formål at lappe hullerne i den kollektive mobilitet.

Fleksible løsninger

Behovstyrede, fleksible løsninger skal gøre det nemmere at finde en bus i yderområderne. Ventetiden kan formindskes ved at indføre en bus-på-bestilling, som betyder, at man bestiller en bus til at komme til et stoppested i nærheden.

Bedre rammer for samkørsel

Der skal være lempeligere rammer for privatbetalt kørsel. Flere skal stille deres bil til rådighed i for eksempel samkørsel.

Trafikselskaber skal købe sæder i private biler

Tredje ide lyder, at der skal være bedre muligheder for at anvende samkørsel. Trafikselskaberne skal kunne købe sæder i private biler som et supplement til den kollektive transport.