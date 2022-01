Uenighed i DF-baglandet: Messerschmidt deler vandene

Splittet til Atomer

De seneste par år har været turbulente i Dansk Folkeparti. Meningsmålingerne er langt fra så prangende, som det store resultat partiet præsterede ved folketingsvalget tilbage i 2015, hvor Dansk Folkeparti fik 21,1 procent af stemmerne.

Kommunalvalget i november var ikke noget at skrive hjem om, og fronterne var trukket kraftigt op ved det ordinære landsmøde i 2021. Formentlig bedst husket for partimoderen Pia Kjærsgaards nedadvendte tommelfinger under Martin Henriksens tale.

Sidstnævnte har i øvrigt tidligere tirsdag meddelt, at han ikke genopstiller til Folketinget for Dansk Folkeparti.