Uheld på stribe: Politiet opfordrer bilister til forsigtighed

I de to syd- og sønderjyske politikredse har der søndag aften været flere trafikuheld, som skyldes den kraftige snefygning.

Klokken 18.50 fik Sydøstjyllands Politi en melding om et trafikuheld på Højenvej ved Vejle. To personbiler var stødt sammen, og vagtchef Jørn Bystrup oplyser, at en person blev kørt på skadestuen.

Vagtchefen opfordrer bilister til at udvise forsigtighed.

- Jeg vil opfordre til, at hvis man skal afsted i aften eller i morgen tidlig, så tag afsted i god tid, og kør forsigtig, siger han og tilføjer, at det er vigtigt at huske en varm påklædning, hvis uheldet skulle være ude.