Ulve kan starte positiv spiral i vild natur

At ulven derved understøtter livsgrundlaget for andre organismer, er et argument for, hvorfor ulvens tilstedeværelse i den danske natur er til gavn for biodiversiteten, mener Kent Olsen, der er forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Mere skeptisk forholder Peter Sunde, der er biolog og professor ved Aarhus Universitet sig dog. Han mener ikke, at vi i Danmark skal regne med, at flere ulve i den danske natur vil få mærkbare effekter på vores biodiversitet.

- Vi bør nok betragte ulvens påvirkning på den danske natur på linje med øvrige rovdyr som ræv, odder og skovmår. Disse arter kan hver især påvirke deres bytte lokalt og under bestemte forhold, men i det store billede er deres biologiske betydning minimal i forhold til effekten af menneskets drift af landskabet.