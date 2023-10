Han peger på, at FGU-institutionerne spiller en central rolle i forhold til at få flere unge i job eller uddannelse, og at det derfor er vigtigt med et ordblindevenligt miljø.

- Vi har spurgt lærerne, om de selv føler, at de er i stand til at etablere ordblindevenlige miljøer. Det er der desværre ikke særlig mange, der føler, siger ministeren.

Undervisere skal lære om nye hjælpemidler

Underviserne skal derfor lære at undervise i de teknologiske hjælpemidler, som er udviklet de seneste år - for eksempel bestemte programmer til elevernes mobiltelefoner.