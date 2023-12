Undgå kvalme og overmæthed i julen

Der er flere ting, man kan gøre, hvis man vil hjælpe sig selv bedst muligt igennem julens mange måltider, forklarer Pernille Baun Haaning, der er selvstændig som klinisk diætist med rådgivningsvirksomheden Madglad Diætist.

Hendes bedste råd er, at man skal holde fast i sine normale måltidsvaner- og struktur, hvor man eksempelvis spiser hver tredje time.



- Man skal undgå at blive for sulten, for hvis det sker, risikerer man at overvurdere, hvor meget mad man egentlig har brug for, når man så endelig spiser noget. Samtidig spiser man måske så hurtigt, at hjernen ikke når at modtage signalet fra maven om, at man er mæt. Det tager omkring 20 minutter, før det sker, forklarer Pernille Baun Haaning.