Undskyldning er på vej til tidligere anbragte i særforsorgen

Karoline tvangssteriliseret - og hun er ikke den eneste

Det sagde hun til TV 2 Øst, hvor den 92-årig kvinde, Karoline Olsen fra Vejle, der er tidligere anbragt på kvindeanstalten på Sprogø og som barn på De Kellerske Anstalter i Brejning ved Vejle, fortalte, at hun håbede på en officiel undskyldning.

På anstalten blev pigerne blandt andet udsat for tvangssterilisation.

Særforsorgen, der før i tiden blev kaldt åndssvageforsorgen, havde ansvar for borgere, som dengang blev betegnet som åndssvage.

Det kunne være personer med en intelligenskvotient under 75, døve, blinde, fysisk handicappede, talehæmmede eller epileptikere.

De overgreb, som de anbragte borgere blev udsat for, tæller vold, seksuelle overgreb og unødig brug af magt som fiksering eller indespærring.

Uvist hvornår undskyldning kommer

Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for arrangementet, hvor undskyldningen vil blive givet. Social-, Bolig- og Ældreministeriet forventer, at det bliver inden for et par måneder.

Ifølge ministeren har tidligere anbragte allerede anlagt flere erstatningssager ved domstolene, men ingen er endnu afgjort.

I 2019 fik drengene fra børnehjemmet Godhavn en officiel undskyldning af statsminister Mette Frederiksen (S). De var blevet udsat for overgreb i perioden 1946 til 1976.

I december 2020 gav Mette Frederiksen en skriftlig undskyldning til seks nulevende af de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

Her blev de en del af et forsøg, der fik store menneskelige konsekvenser, blandt andet fordi de mistede båndene til deres familier og Grønland.

I marts sidste år blev de seks personer inviteret til et officielt undskyldningsarrangement.

Mette Frederiksen nævnte tilbage i 2019 eksempelvis også "pigerne på Sprogø", som nu er blandt dem, der vil få en undskyldning efter udredningen.