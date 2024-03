Ung mand fik en overraskelse, da han kiggede på sin konto

En ung mand fra Sydjylland havde egentlig besluttet at stoppe sit Lotto-abonnement, men så bestemte han sig for lige at lade abonnementet fortsætte én uge mere.

Det var heldigt, for i den efterfølgende lodtrækning vandt manden næsten fire millioner kroner, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det kom bag på manden, som havde glemt, at der var en lodtrækning i den såkaldte Eurojackpot om fredagen, som han også kunne vinde i.

- Da jeg så logger ind på min konto, kan jeg se, at der står et riiiimeligt højt beløb, fortæller manden til Danske Spil.

Manden besluttede sig for at fejre det ved at bestille en rejse til Thailand for hele familien. Han har dog ikke tænkt sig at bruge alle pengene på en gang.

- Jeg har en idé om at, de her penge, de skal holde nogle år. De skal ikke bare spildes, siger manden til Danske Spil.