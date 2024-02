Ung politiker fik forbud mod at udlevere flyers på skoler

Ved ungdomsvalget i år ville ungdomspolitiker Mads Engelund Larsen (DF) dele nogle flyers, foldere, ud. Flyerne var et fiktivt boardingcard til en enkeltbillet til Mellemøsten.



Men flyerne faldt nogle skoleledere for brystet. Ud af fire skoler fik den unge politiker forbud mod at dele flyerne ud på to skoler, Esbjerg Realskole og Lynghedeskolen i Grindsted.

- Ingen af vores elever skal føle sig uønskede, hverken i skolen eller i det hele taget, siger Carsten Thyrsting, skoleleder på Esbjerg Realskole.