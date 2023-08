Unge inviteres til prins Christians fødselsdag

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.



Her fremgår det, at dronning Margrethe vil være vært for et gallataffel på Christiansborg Slot, hvor kongehuset i samarbejde med landets kommuner vil invitere op mod 200 unge fra rigsfællesskabet til fejring.

Hver kommune i Danmark samt Grønland og Færøerne får mulighed for at vælge to 18-årige til at deltage i gallataflet.

Der vil også blive inviteret unge, der har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, samt repræsentanter fra ungdomsorganisationer.